Manca ormai un ultimo passo all’Inter per garantirsi la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. La penalizzazione della Juventus ha agevolato la situazione di tutte le contendenti alle spalle del Napoli, ma va ricordato come i nerazzurri erano già in una posizione vantaggiosa anche prima del -10 inflitto ai bianconeri. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha ancora una seconda via per partecipare alla prossima Champions: in caso di vittoria ad Istanbul contro il City, l’Inter sarebbe qualificata (e anche in prima fascia) a prescindere dai risultati in campionato. Ecco tutti gli scenari che garantirebbero ai nerazzurri la qualificazione.