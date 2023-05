"Mi metterò a disposizione della nuova società"

Le sue lacrime però non sono state di addio, nè alla Samp e nemmeno al calcio: "Intanto ho salutato i tifosi perché il contratto mi scadrà a giugno e non so cosa succederà. Io però mi metterò a disposizione della nuova società perchè voglio riportare questa squadra dove l'ho lasciata". Non però come dirigente: "Voglio continuare ancora da giocatore". Stasera si è chiusa una dura annata: "Devo riportare questi tifosi in Serie A, sono gli unici a essersi salvati in questa stagione. Quando arrivi ultimo c'è poco da dire, significa che sono state sbagliate tutte le scelte". Ma le emozioni potrebbero non essere finite qui: "Destino vuole che la mia ultima partita in Serie A sia al Maradona, davanti ai miei tifosi, sarà altra giornata ricca di emozioni".