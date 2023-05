Dove vedere Inter-Atalanta

I numeri di Inter e Atalanta

L’Inter ha vinto la partita più recente di Serie A contro l’Atalanta (3-2 all’andata) e non ottiene due successi in una singola stagione in campionato contro i bergamaschi dal 2014/15. L’Atalanta ha perso 65 partite di Serie A contro l’Inter (24 vittorie, 34 pareggi), solamente contro la Juventus (66) ha subito più sconfitte nel massimo campionato. L’Atalanta non è riuscita a segnare in cinque delle ultime otto trasferte contro l’Inter in Serie A; nel periodo, dal 2014/15 in avanti, quella milanese è la squadra contro cui i bergamaschi non hanno segnato in più gare esterne nella competizione. L’Inter ha perso 12 partite in questo campionato; in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria, ha fatto peggio in quattro occasioni a fine stagione: 14 sconfitte nel 1998/99, nel 2011/12 e nel 2016/17, 16 ko nel 2012/13. L’Inter ha segnato sette gol nelle ultime due partite casalinghe di Serie A, tante reti quante quelle realizzate nelle precedenti otto gare interne nella competizione. L’Atalanta ha vinto quattro delle ultime sei partite di Serie A (2 sconfitte), tanti successi quanti nelle precedenti 12 partite disputate in questo campionato (3 pareggi, 5 sconfitte). L’Atalanta ha subito gol nelle ultime sei trasferte di campionato e non fa peggio da ottobre 2020, quando arrivò a otto gare esterne di fila con almeno una rete concessa. L’Atalanta è la vittima preferita di Edin Dzeko in Serie A; per l’attaccante dell’Inter nove reti contro i bergamaschi nella competizione, inclusa una doppietta nella gara di andata.