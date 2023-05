Dove vedere Salernitana-Udinese

I numeri di Salernitana e Udinese

Solo in una delle cinque partite tra Salernitana e Udinese in Serie A entrambe le squadre sono andate a segno (2-1 bianconero nel febbraio 1999); in totale in queste cinque sfide sono state realizzate 10 reti, una media di due a gara. L’Udinese è l’unica squadra che in Serie A ha giocato più di una trasferta contro la Salernitana ottenendo il 100% di successi: 2-1 nel febbraio 1999 e 4-0 nel maggio 2022. La Salernitana ha pareggiato 15 partite in questo campionato e con altri due pari arriverebbe a 17, quota raggiunta solamente da sei squadre nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: Inter e Palermo 2004/05, Siena 2007/08, Empoli e Sampdoria 2014/15, Fiorentina 2018/19. La Salernitana ha vinto sei partite casalinghe in questo campionato (6 pareggi, 6 sconfitte) con tre di questi successi che sono arrivati nella serie di imbattibilità delle ultime sei gare interne (3 pari); i campani non sono mai rimasti almeno sette incontri in casa senza sconfitte nella competizione. L’Udinese ha perso senza segnare le ultime due partite di campionato e non subisce tre sconfitte di fila da settembre 2021 con Luca Gotti in panchina (in quella serie non realizzò nemmeno un gol). L’Udinese ha inoltre mancato l’appuntamento con il gol in sei delle ultime otto trasferte di Serie A, incluse tutte le ultime quattro, tante volte quante nelle precedenti 24 gare esterne nella competizione. Conquistando almeno due punti nelle ultime due giornate l’Udinese supererebbe quota 47 punti, registrando il proprio miglior risultato in una stagione di Serie A dal 2012/13 (66 punti e quinto posto finale in quel caso).