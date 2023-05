Dove vedere Spezia-Torino

I numeri di Spezia e Torino

Lo Spezia ha vinto tre delle cinque partite di Serie A disputate contro il Torino (1 pari, una sconfitta) e contro nessuna squadra i liguri hanno ottenuto più successi nella competizione (tre vittorie anche contro Milan e Sampdoria). Lo Spezia ha vinto entrambe le partite casalinghe disputate contro il Torino in Serie A; tra le squadre contro cui i liguri hanno il 100% di successi interni, l’unica con cui hanno disputato più gare è la Sampdoria (tre). Lo Spezia ha ottenuto finora sei successi in questo campionato e al massimo può arrivare a quota otto; la squadra ligure aveva chiuso le sue due precedenti stagioni di Serie A con almeno nove vittorie (nove nel 2020/21, 10 nel 2021/22). Lo Spezia ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A e non ottiene due successi interni di fila nel massimo campionato da aprile 2022, contro Cagliari e Venezia con Thiago Motta in panchina. Il Torino ha conquistato 50 punti in questo campionato e con due successi nelle ultime due giornate raggiungerebbe quota 56, registrando il proprio terzo miglior risultato nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (57 nel 2013/14 e 63 nel 2018/19). Il Torino è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A (2 vittorie, 2 pareggi) e non fa meglio da maggio 2022 quando arrivò a sei gare di fila senza sconfitte nella competizione. Il Torino ha vinto senza subire gol tutte le ultime tre trasferte di Serie A; i granata sono arrivati a quattro successi esterni di fila in un singolo campionato solamente tre volte nella competizione (nel 1935/36 e in due occasioni nel 1942/43). La curiosità: Mbala Nzola ha realizzato tre reti contro il Torino in Serie A, inclusa una doppietta il 15 maggio 2021; contro nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato (tre gol anche contro l’Atalanta per l’attaccante dello Spezia).