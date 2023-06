Serie A

Per i sette squalificati (Donati, Zeegelaar, Thorstvedt, Bijol, Dominguez, Kim e Vilhena) la stagione è finita in anticipo. Out per un turno anche Sarri e Mourinho. In casa Juve lieve fastidio al polpaccio sinistro per Kean, lavoro personalizzato per Bremer e Vlahovic (recuper difficile per i due). Il Torino perde Lazaro, Verona con Lazovic che prova ad esserci. Spezia che monitora Verde. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra