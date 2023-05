Per i sette squalificati la stagione di Serie A è finita con 90 minuti d'anticipo. Chi non ha più obiettivi concreti, probabilmente non forzerà i rientri di giocatori 'in dubbio'. Verona con Lazovic che prova ad esserci. Spezia che monitora Verde. Per Bremer solo crampi contro il Milan. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra