Da Mourinho a Dybala per finire alla sua Roma. Francesco Totti è tornato a parlare del presente e futuro dei giallorossi in occasione della partita evento con altre ex stelle della Serie A organizzata a Ferrara. "Mou è un grande allenatore e un grande uomo, ha fatto tantissimo - ha detto l'ex capitano in un'intervista a Goal - Speriamo che possa continuare così". E sulla maglia numero 10 a Dybala ha aggiunto: "La merita se pensa di rimanere altri 10-20 anni a Roma". L'ipotesi di un suo ritorno nello staff dirigenziale, invece, circola da tempo ma non ha trovato ancora riscontri concreti, come confermato dallo stesso classe '76: "Non so niente - ha spiegato - Se mi piacerebbe tornare? A chi è che non piacerebbe stare dentro alla Roma".