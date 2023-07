Ci siamo: mercoledì 5 luglio, alle 12.30, sarà svelato il calendario della nuova stagione di Serie A. Tutte le giornate dalla prima all'ultima, i big-match e i derby: il commento in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, visibile anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. Ecco tutte le info per arrivare preparati

Ancora poche ore di attesa e poi si aprirà il sipario sulla nuova stagione di Serie A. Per il campo bisognerà ancora pazientare un po’, ma nel frattempo avremo modo di conoscere e analizzare il calendario completo, con tutte le partite del campionato 2023/24.

Il commento al calendario della Serie A sarà in diretta questo mercoledì, 5 luglio, dalle ore 12.30 su Sky Sport 24 (canale 200) e in streaming su NOW. La diretta sarà visibile anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport. A condurre Leo Di Bello, in studio Giancarlo Teotino e Luca Marchetti.

Quando inizia la Serie A 2023/24 La data di inizio della stagione 2023-24 è già stata comunicata dalla Lega Calcio: si parte nel weekend del 20 agosto 2023.

Quando finisce la Serie A 2023/24 38 giornate, 380 partite complessive per tutti i verdetti: chi sarà campione d'Italia, i posti per l'Europa, la salvezza e le retrocessioni. L'ultimo attesissimo turno è in programma a fine maggio, più precisamente il weekend del 26 maggio 2024.

Quando ci saranno le soste Sono in totale quattro gli stop previsti al campionato. Come di consueto, tutti per lasciare spazio alle gare nazionali e - per quanto riguarda l'Europa - alle qualificazioni per l'Europeo 2024 che si disputerà al termine della prossima Serie A (e che sarà tutto in diretta su Sky). Come data di riferimento per la pausa viene presa in considerazione la domenica dove non ci sarà il campionato. Come sempre, gli incontri nazionali si giocheranno sia nella settimana precedente, che nei giorni successivi, alla domenica indicata Prima pausa: domenica 10 settembre 2023

Seconda pausa: domenica 15 ottobre 2023

Terza pausa: domenica 19 novembre 2023

Quarta pausa: domenica 24 marzo 2024

Un solo turno infrasettimanale È quanto previsto dalla Lega Serie A. Dopo l'ultima stagione intervallata dal Mondiale e con quattro turni infrasettimanali, si passa all'unico previsto per la A 2023-24. Sarà mercoledì 27 settembre 2023.

Calendario aritmetico e gli altri criteri Intanto, la Lega Calcio in una nota ha diffuso i criteri che verranno rispettati per la composizione delle 38 giornate del prossimo campionato: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri: a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l'altra in trasferta. Alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: EMPOLI - FIORENTINA INTER – MILAN JUVENTUS - TORINO LAZIO - ROMA NAPOLI – SALERNITANA In tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza. Al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri: a) nella 1/a, nella 2/a e nella 38/a giornata, nel turno infrasettimanale feriale (6/a giornata) e nella giornata che lo precede (5/a giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19/a giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno necessariamente essere posticipate in turno infrasettimanale b) tutti i derby devono svolgersi in giornate differenti.

Le 20 protagoniste del campionato Si riparte dal Napoli campione d'Italia 2022-23. Nessuna debuttante assoluta come il Monza dello scorso anno. Dalla B sono arrivate Frosinone, Genoa e Cagliari. Non ci saranno più invece le retrocesse Spezia, Cremonese e Samp. Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico: ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

EMPOLI

FIORENTINA

FROSINONE

GENOA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

MILAN

MONZA

NAPOLI

ROMA

SALERNITANA

SASSUOLO

TORINO

UDINESE

VERONA