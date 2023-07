La Juventus pronta a scendere in campo a Los Angeles contro il Milan in un'amichevole che si preannuncia già un test importante in vista dell'inizio del campionato nel weekend del 20 agosto (a Udine la prima della squadra di Allegri). Alla vigilia del match contro i rossoneri a parlare è il serbo Filip Kostic, che ha innanzitutto posto l'accento sull'importanza dell'attaccante e connazionale Dusan Vlahovic: "Sta meglio, però ha dovuto svolgere un lavoro differenziato in questa prima parte di precampionato. Spero che possa tornare in squadra il prima possibile: lui è molto positivo e concentrato sul recupero, per la squadra è un giocatore molto importante".