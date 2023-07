Nomisma si avvarrà della collaborazione di Res publica e FB & Associati

L’Amministrazione capitolina ha proceduto poi alla nomina formale del Coordinatore del Dibattito Pubblico nella persona di Marco Leone, Senior Advisor di Nomisma, che oltre a coordinare il team di Nomisma, si avvarrà delle competenze di Res publica - società di consulenza specializzata nel dibattito pubblico e nella partecipazione pubblica a progetti di infrastrutture sportive - per gestione e realizzazione della piattaforma digitale dedicata e di FB & Associati - società leader nei processi di partecipazione, comunicazione pubblica e advocacy - per la gestione della comunicazione media e digital. Nomisma coordinerà un team di specialisti di comprovata esperienza, composto da 16 persone (7 uomini e 9 donne) che collaboreranno alla creazione del progetto di partecipazione collettiva e alla gestione del processo di dibattito pubblico, strumento di consultazione regolato dal Codice dei Contratti, che avrà per oggetto il progetto di fattibilità dell’intervento del nuovo stadio della AS Roma.

Gli incontri di partecipazione cittadina, che avranno inizio nella prima settimana di settembre, consisteranno per questo specifico caso, in un processo di informazione e confronto pubblico, il cui svolgimento si colloca nel mezzo del procedimento autorizzativo, quando le alternative sono ancora aperte e la decisione e le modalità di realizzazione dell’opera devono essere ancora prese in via definitiva. I temi, le questioni e le eventuali criticità che emergeranno nel corso del Dibattito Pubblico potranno fornire utili spunti sia per indirizzare la progettazione definitiva dell’intervento, sia per orientare la valutazione degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi per la decisione definitiva sulla proposta della A.S.Roma.