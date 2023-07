amarcord

Milan e Inter in campo a ore per scrivere una nuova pagina della storia di San Siro, gigante di quasi cent'anni costruito nel 1925. Gli anelli, le torri e il primo gol del milanista 'Pin' Santagostino, ma vince 6-3 l'Inter (che fino al 1947 non ci giocava). Le luci di Vecchioni e il mondo nella cerimonia di apertura del 1990, Pelé, la boxe e Bob Marley, pieno a luglio con la samba per Dinho e pieno all'alba post triplete. Storia e aneddoti in 20 momenti cult di Marco Salami MILAN-INTER LIVE - LO SPECIALE