Le parole a Sky del giocatore macedone che traccia un bilancio di questa prima parte di ritiro degli azzurri. Idee chiare: "Siamo campioni d'Italia e possiamo ripeterci". E su Garcia nessun dubbio: "Ha già dimostrato di essere un grande allenatore"

Continua il ritiro pre campionato del Napoli che, dopo una prima parte a Dimaro, si è spostato a Castel di Sangro. A prendere la parola è stato Elif Elmas, che a Sky ha raccontato le prime settimane di lavoro. All'orizzonte l'amichevole contro i turchi dell’Hatayspor, squadra colpita dal terremoto dello scorso febbraio che è costato la vita ad Atsu e al ds del club: "Partita buona per la nostra preparazione. Li conosco per via del terremoto, hanno perso anche un giocatore. Sarà bello giocare con loro".

"Siamo campioni d'Italia e possiamo ripeterci" Un mercato in continua evoluzione quello del Napoli. Dal rinnovo di Osimhen alla partenza di Kim: "Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questo anno di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci".

"Garcia grande allenatore. Posizione in campo? Vediamo" Un nuovo corso targato Rudi Garcia ora per il Napoli: "Lui è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere. In bocca al lupo". E sulla posizione in campo: "Ancora non ho parlato con lui. Vediamo, decide Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. Vediamo lui dove mi schiererà".