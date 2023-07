Porte aperte Napoli, entusiasmo a Castel di Sangro

Allenamento a porte aperte a Castel di Sangro per il Napoli campione d'Italia. C'è Lobotka, ancora out Mario Rui. Tantissimi tifosi si sono presentati allo stadio 'Patini', per assistere al lavoro in campo della squadra di Rudi Garcia. Alcuni di loro erano rimasti fuori dai cancelli per l'esaurimento dei posti a sedere, ma anche grazie all'intervento del presidente De Laurentiis sono stati fatti entrare successivamente. Nel video il racconto dell'inviato di Sky Sport Francesco Modugno