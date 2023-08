Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato ai nostri microfoni della stagione che sta per iniziare, della Nazionale e del nuovo compagno di squadra Timothy Weah. Tra i temi affrontati, però, anche l'esclusione dalla Conference League. "C'è un po' di rammarico perchè è una competizione europea ma io credo che sia un passo importante per chiudere questo tema e per focalizzarci sul campo. Abbiamo campionato e Coppa Italia, sono due obiettivi e credo che si possa parlare di rinascita. E' una fase di ricostruzione, abbiamo i nostri obiettivi: sicuramente è importante tornare in Champions League e poi... sognare non costa nulla".