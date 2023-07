Il difensore bianconero nell'intervista congiunta a Gazzetta dello Sport e Tuttosport: "Dispiace non giocare la Champions, ma la Juve resta sempre la Juve anche senza coppe. Allegri mi ha migliorato, senza Europa puntiamo allo scudetto. Premier? Voglio rimanere qui" CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Nuova stagione alle porte e idee chiare per Gleison Bremer. Il difensore della Juventus, nell’intervista congiunta concessa alla Gazzetta dello Sport e a Tuttosport, ha tracciato un bilancio della sua prima annata in bianconero prima di proiettare l'attenzione al futuro: "Per me è stata positiva, potevo fare di più, però il primo anno nella Juve a questi livelli non è stato facile. Sono contento e adesso non riparto da zero, ma con un bel bagaglio di esperienza e l’obiettivo di fare meglio. Mi sentirò soddisfatto se riuscirò a tornare ai livelli di due anni fa. Anche se ero già in Italia alla Juve ho avuto bisogno di un anno per ambientarmi".

"La Juve resta sempre la Juve, anche senza Champions" Juventus che il prossimo anno non giocherà le coppe europee: "C’è tanto dispiacere perché la Champions è la Champions, però dobbiamo avere un atteggiamento positivo, perché avremo più possibilità di allenarci di più e crescere. La Juve è sempre la Juve, anche senza Champions", prosegue Bremer. "Come squadra dobbiamo migliorare il piazzamento dell’anno scorso considerando, come dice Allegri, che sul campo eravamo arrivati terzi. Quando sei alla Juventus speri sempre di vincere, noi siamo in una fase di costruzione e il primo step dovrà essere arrivare in zona Champions, poi a campionato in corso vedremo: magari possiamo pensare anche allo scudetto", le parole del difensore brasiliano. approfondimento Juve, come cambia il mercato dopo la sentenza Uefa