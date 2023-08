Milan-Barcellona, dove vedere l'amichevole in tv

I rossoneri chiudono la tournée statunitense sfidando il Barcellona nella notte italiana. Contro i blaugrana Pioli schiererà la formazione considerata al momento titolare, mandando in campo i nuovi Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. La partita, in programma alle 5, è visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio

Si chiude la tournée statunitense del Milan . Dopo il ko all'esordio contro il Real Madrid e la sconfitta ai rigori con la Juventus, nella notte i rossoneri affronteranno un'altra big del calcio europeo, il Barcellona di Xavi. In attesa degli ultimi arrivati, contro i blaugrana Stefano Pioli darà continuità alla formazione considerata al momento titolare , con i nuovi Loftus-Cheek e Reijnders titolari in mezzo al campo e Pulisic nel tridente offensivo insieme a Giroud e Leao.

Dove vedere Milan-Barcellona in tv

La partita tra Milan e Barcellona, in programma alle ore 5 italiane di mercoledì 2 agosto all'Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada, è visibile su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Disponibile anche in streaming su Sky GO e NOW Tv.