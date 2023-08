Dopo il pareggio col Braga e il 4-0 all'Estrela Amadora, i giallorossi affrontano la terza amichevole portoghese con la Farense. Dall'inizio spazio a Belotti rifornito da Pellegrini ed El Shaarawy. La partita è in diretta alle 20.45 su Sky Sport Summer e in streaming su NOW. Domenica altro test per la Roma contro il Tolosa