La Roma continua a lavorare per portare nella capitale Marcos Leonardo . Il Santos , club proprietario del cartellino del giocatore, avrebbe accettato l'offerta dei giallorossi da 10 milioni più bonus (con i quali si arriva a oltre 18 milioni ). Si continua a lavorare anche sulla reteizzazione dei pagamenti: Rafaela Pimenta è al lavoro in prima linea per cercare di raggiungere un accordo che possa accontentare entrambe le parti.

Marcos Leonardo non sarebbe il sostituto di Abraham

Marcos Leonardo, punta centrale classe 2003, non sarebbe il sostituto di Abraham. Per la Roma, infatti, sarebbe un attaccante in più, un investimento per il futuro che i giallorossi intendono fare con piacere. Prodotto del settore giovanile del Santos, il giovane brasiliano ha già realizzato 47 gol e 11 assist in 149 presenze con il club bianconero.