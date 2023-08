Battuto il primato precedente, che risaliva al 2009/2010, quando il Genoa aveva iniziato la sua stagione con l'entusiasmo del ritorno in Europa e della qualificazione in Europa League centrata l'anno precedente con Milito e Thiago Motta in campo. Il ritorno in A ha ora riacceso la passione: le tessere vendute sono più di 24mila, l'obiettivo dichiarato dalla società è arrivare a 25mila abbonati

Il ritorno in Serie A dopo un solo anno di B aveva già riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Genoa . Ma anche l’acquisto del centravanti della nazionale Mateo Retegui deve aver contribuito a scaldare ulteriormente l’ambiente, intorno alla squadra allenata da Alberto Gilardino . E i dati parlano chiaro perché in questo giovedì 4 agosto il club rossoblu ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda gli abbonamenti : con la vendita della tessera numero 24290, come sottolinea il Genoa in una nota, è stato infatti battuto il primato assoluto degli abbonamenti venduti dal club ligure. Il miglior dato di sempre, per il Grifone , in materia di campagna abbonati. “Alle ore 13 -scrive il Genoa sul suo sito- si contavano 2368 posti ancora disponibili in Gradinata Zena (la Sud, ndr), 1469 nel settore Distinti, 1623 in Gradinata Laterale e circa 600 di Tribuna”. Con una capienza ufficiale dello stadio che è di poco superiore ai 32000 posti e oltre 24000 posti già venduti agli abbonati, il Genoa ancora prima di iniziare la stagione può contare su un Ferraris che per la ritrovata Serie A si annuncia già strapieno.

Genoa, più abbonati dell'anno in Europa League

Il precedente record di abbonamenti era stato stabilito nella stagione 2009/2010. Quella successiva alla cavalcata che con Milito e Thiago Motta in campo, e Gasperini in panchina, portò il Genoa a qualificarsi per l’Europa League. Allora, i tifosi rossoblu si erano abbonati in massa per vedere la loro squadra giocare in Europa (14 anni fa ci si era fermati a quota 24289 tessere). Oggi, molti di più hanno già voluto prenotare il loro posto allo stadio Ferraris per la nuova stagione, che vedrà il Genoa tornare a giocare in Serie A. L’obiettivo, ora, è quello dichiarato dall’amministratore delegato Andres Blazquez: 25mila abbonati e la campagna prosegue fino alla prima gara di campionato, in programma a Marassi il 19 agosto contro la Fiorentina. Prima, venerdì 11 agosto, sempre in casa, il Genoa sarà impegnato in Coppa Italia contro il Modena.