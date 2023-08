Proseguono le presentazioni delle squadre del prossimo campionato di Serie A: si chiude il giro delle neopromosse. Il Genoa di Alberto Gilardino, alla prima esperienza in Serie A come allenatore, è reduce dalla promozione diretta con il secondo posto in Serie B e punta sul neo-acquisto Mateo Retegui, l'attaccante dell'Italia arrivato dal Tigre. Dal rigorista al capitano fino ai movimenti di mercato, ecco tutto quello che c'è da sapere in vista dell'inizio della stagione