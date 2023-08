Venduti tutti i biglietti messi a disposizione per assistere al primo grande appuntamento della stagione: i bianconeri sono pronti ad accogliere i propri tifosi in occasione dell'allenamento a porte aperte del 9 agosto all'Allianz Stadium

La Juventus aveva reso disponibili a titolo gratuito 20 mila posti per assistere all'allenamento a porte aperte del 9 agosto direttamente dalla suggestiva cornice dell'Allianz Stadium di Torino. I tifosi non si sono fatti pregare e, con qualche giorno di anticipo, l'intero primo anello è già sold out: un'importante dimostrazione di vicinanza alla squadra che vuole iniziare la stagione con il giusto entusiasmo.