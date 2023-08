Rrahmani stende l'Augsburg: il Napoli vince 1-0

La squadra di Garcia batte i tedeschi nell'amichevole di Castel di Sangro: decide un colpo di testa di Rrahmani nella ripresa. Occasioni per Simeone, Lozano, Zerbin e Politano, che nel secondo tempo esce per un problema fisico. Garcia non rischia Osimhen e Kvara e fa qualche esperimento: Raspadori provato mezzala destra

Garcia deve rinunciare a diversi titolari: fuori Osimhen, Anguissa e Kvaratskhelia , che ha lavorato a parte, c’è Raspadori come mezzala destra , in un centrocampo completato da Lobotka ed Elmas, segno che il tecnico francese sta lavorando su questo nuovo ruolo per lui. Simeone al centro dell’attacco, supportato da Politano e Lozano; in difesa Ostigard è preferito a Juan Jesus. Intanto, a bordocampo si vede anche il nuovo acquisto Natan : il centrale, erede di Kim, ha assistito alla partita dei compagni, salutato i tifosi con un primo giro di campo , concesso foto e posato con il presidente De Laurentiis per qualche scatto.

La cronaca della partita

Il Napoli parte forte e nei primi 10’ colleziona tre occasioni, prima con Elmas (salvataggio sulla linea di Engels) e poi due volte con Lozano. Intanto Simeone lotta e si propone costantemente, risultando però poco lucido sotto porta, come al 20’, quando viene servito al termine di una bella azione corale ma, a tu per tu con il portiere, cerca di batterlo con uno scavetto, tirandogli addosso. Poco prima dell’intervallo è Politano a sfiorare il vantaggio: da destra rientra alla sua maniera e calcia a giro, fuori di poco.



Azzurri all’attacco fin dai primi minuti anche nella ripresa, con i tedeschi che rispondono stendendo prima Politano al limite dell’area (punizione poi calciata sulla barriera) e poi Simeone a centrocampo, con un brutto fallo che fa scattare tutta la panchina del Napoli. Il gol del vantaggio arriva poco dopo: è il 62’ quando Rrahmani di testa mette dentro su cross di Elmas, dagli sviluppi di un corner.



Per Garcia arriva il momento dei cambi e degli esperimenti: fuori Lobotka e Simeone, entrano Juan Jesus e Zerbin, con passaggio al 4-2-3-1 e Ostigard schierato in mediana accanto a Elmas come mediano. Lozano va a fare la punta, Raspadori sulla trequarti alle sue spalle. Pochi minuti e un problema fisico costringe Politano a chiedere il cambio (entra Zanoli) e Garcia a variare di nuovo: Raspadori prima punta, con Lozano out per Demme. Proprio Raspadori, al 74’, inventa un assist perfetto mettendo Zerbin nelle condizioni di calciare solo davanti a Dahmen: palla a lato. Sempre Zerbin, poco dopo, va di nuovo vicino al 2-0: Rrahmani lo pesca con un lancio, controllo, dribbling e tiro deviato in angolo da Dahmen. L'unico vero rischio per la squadra di Garcia arriva a 2' dalla fine, quando Ostigard di testa salva la propria porta e il risultato.