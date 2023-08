Calciomercato

Un miliardo, 289 milioni e 600mila euro. È questo il costo totale in cartellini della top XI dei giocatori più costosi di sempre. Analizziamoli prendendo in considerazione il calciatore più caro della storia per ogni singolo ruolo: chi è il portiere più pagato all time? E il terzino sinistro o l'ala destra? Gvardiol è appena salito in cima alla lista come recordman tra i difensori (e tra i difensori centrali). Ecco il 4-3-3 da capogiro. Dati Transfermarkt I DIFENSORI PIÙ COSTOSI DELLA STORIA. CLASSIFICA