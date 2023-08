A Tolosa una punizione di Dybala risponde al vantaggio iniziale di Dallinga, poi al 90' decide Begraoui. La partita della Joya dura 36': dopo aver avvertito un fastidio muscolare lascia precauzionalmente il campo, ma facendo cenno alla panchina che è tutto ok

ROMA (3-5-2) : Rui Patricio (46' Svilar); Llorente, Smalling, Ndicka (46' Mancini); Kristensen (65' Celik), Aouar (46' El Shaarawy), Cristante, Bove (77' Pagano), Zalewski (46' Spinazzola); Dybala (36' Pellegrini), Belotti (77' Solbakken). All. Mourinho.

TOLOSA (4-2-3-1) : Restes; Desler (68' Kamanzi), Costa (88' Roualt), Nicolaisen, Suazo (83' Lahmadi); Sierro (84' Begraoui), Casseres; Genreau (83' Gelabert), Magri (46' Diarra), Aboukhlal (75' Bangrè); Dallinga (68' Onaiwu). All.: Martinez.

Il Tolosa segna alla prima occasione: passano 5’ e Dallinga, servito da un preciso cross, anticipa Rui Patricio. La Roma impiega diversi minuti a entrare in partita e a superare l’avvio choc: i francesi premono, giocano un calcio aggressivo portando il pressing alto e al 18’ sfiorano anche il 2-0, sempre con Dallinga , che di testa svetta mandando sul fondo, dopo essere stato dimenticato al centro dell’area dalla difesa giallorossa. Passano 4’ e di nuovo Dallinga spaventa la Roma, anticipando Smalling su invito da destra di Desler, con una deviazione che però termina sul fondo. Serve una magia di Dybala per pareggiare i conti, e arriva puntuale al 25’: punizione perfetta da posizione molto invitante per il mancino della Joya, e 1-1. La Roma si scuote e poco dopo sfiora il 2-1 con Kristensen : Zalewski se ne va a sinistra e mette in mezzo un tirocross allontanato dal portiere sui piedi del nuovo acquisto giallorosso, con Restes a salvare.

Finisce con una sconfitta al 90’ la penultima amichevole precampionato per la Roma di Mourinho: a Tolosa, contro i francesi che hanno chiuso al 13° posto l’ultimo campionato di Ligue1, termina 2-1, con il gol di Dybala (uscito poi al 36’ per precauzione, dopo aver avvertito un fastidio muscolare) che risponde allo svantaggio iniziale e la rete decisiva di Begraoui.

Dybala fuori al 36', ma non preoccupa

Al 36’ Dybala (che due minuti prima aveva perso un pallone pericolosissimo al limite dell’area, costringendo Rui Patricio al salvataggio sul tiro di Casseres) è costretto a chiedere il cambio per un fastidio muscolare all’inguine. La Joya comunque rassicura subito la panchina e lo staff medico, chiarendo che ha preferito non rischiare e chiedere il cambio alla prima avvisaglia: sarà monitorato, ma non sembra preoccupare.



Nella ripresa Mourinho manda in campo Svilar, Mancini, Spinazzola ed El Shaarawy, poi la gara si innervosisce e l’arbitro è costretto a sventolare anche qualche giallo. Pellegrini va vicino al gol (78’) con una grande girata, dopo essere stato pescato in area da Mancini, ma al 90’ arriva la beffa: cross basso dalla destra, Smalling non ci arriva e Begraoui batte Svilar da pochi passi.