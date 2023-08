Sei squadre di A impegnate oggi in amichevole. Vittoria della Fiorentina che supera 2-0 il Nizza allenato dall'italiano Farioli. Gol di Jovic e Kouamé. In campo anche il Napoli (alle 18.30 in pay per view su Sky Primafila), Roma, Lazio, Torino e Lecce

IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI DELLA SERIE A