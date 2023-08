A Milanello è stato anche il primo giorno per il nuovo team manager Marangon. Oltre a Calabria (gestione precauzionale) anche Messias e Origi a parte. In gruppo De Ketelaere al centro della trattativa con l'Atalanta, come gli altri sul mercato. Tra martedì e domenica quattro test amichevoli per Pioli LE NEWS DI MERCATO LIVE

Il Milan continua il lavoro in vista dell'inizio del campionato: data cerchiata in rosso sul calendario, lunedì 21 agosto, l'esordio ufficiale contro il Bologna. A Milanello sono state anche le prime ore per nuovo team manager Alberto Marangon, che ha sostituito Andrea Romeo. Fronte singoli: Calabria, Origi e Messias hanno lavorato ancora a parte, ma Calabria (che aveva accusato un problema nell'amichevole Usa contro la Juve) da giovedì 10 tornerà in gruppo, per lui una gestione quasi precauzionale.

Gli uomini sul mercato Lavorano regolarmente in gruppo, su tutti Charles De Ketelaere, vicinissimo all'Atalanta. Tra lunedì e martedì potrebbe chiudersi l'operazione che lo porterà nella rosa di Gasperini, il Milan incasserà 3 milioni per il prestito, diritto di riscatto fissato a 22 milioni (più 4 di bonus) e il 10% sulla futura rivendita. Con lui si sono allenati in gruppo anche Caldara, Lazetic e Ballo-Touré.

