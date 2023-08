Nuovo infortunio per Osimhen, che ha lasciato in anticipo l'allenamento dopo uno scontro di gioco con il nuovo acquisto Natan: distorsione alla caviglia, verrà valutato nei prossimi giorni

Si ferma ancora Victor Osimhen. Rientrato in campo ieri dopo aver smaltito un problema all'adduttore (era rimasto a riposo precauzionalmente anche nell'amichevole vinta dal Napoli contro l'Augsburg), il nigeriano ha accusato un nuovo problema nella seduta mattutina di martedì 8 agosto, lasciando anzitempo il campo per un trauma distorsivo alla caviglia destra. Osimhen è uscito dal campo dolorante dopo una botta alla caviglia in seguito a un contrasto con il nuovo acquisto Natan. Problema da verificare in attesa di nuovi accertamenti.

Le condizioni degli altri

Nell'ultima seduta, Kvaratskhelia, Mario Rui e Gaetano hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.