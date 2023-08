Nel pomeriggio di oggi, martedì 8 agosto, Dusan Vlahovic è volato a Monaco di Baviera. Un viaggio programmato, non legato alle continue voci sul calciomercato: l'attaccante della Juventus, infatti, si è diretto in Germania per sottoporsi a dei controlli fisici dopo i problemi di pubalgia accusati durante la scorsa stagione

