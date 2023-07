Le notizie dai vari ritiri delle squadre che rifiniscono la preparazione in vista dell'inizio della stagione 2023/24 si aggiornano anche sul fronte infortuni. Brutte notizie in casa Cagliari: si fermano sia Lapadula che Rog. Il primo è stato operato per un’instabilità del comparto mediale della caviglia destra, il secondo ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore. Per Mario Rui, invece, una distrazione di primo grado del retto femorale destro