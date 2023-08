"Parlare di scudetto ora non ha senso. L'obiettivo è tornare in Champions"

Non mancano considerazioni sugli obiettivi della prossima stagione: "Parlare di scudetto ora non ha senso. Parliamo di lavorare, di crescere. Il fatto di non giocare in Europa non so se è un vantaggio o uno svantaggio, di certo è più bello giocare in Europa. D'altra parte va vista come un'opportunità di lavoro perché abbiamo tutta la settimana per poter lavorare e poter crescere. L'anno scorso la Juve è arrivata terza in campionato nonostante le difficoltà. La società ha fatto bene per far sì che quest'anno siamo puliti da tutto. Quindi abbiamo un obiettivo che è quello di arrivare a marzo nelle migliori condizioni e di tornare a giocare la Champions".