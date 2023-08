Sono quattro le formazioni di Serie A che oggi, 9 agosto, scendono in campo per le amichevoli in vista dell'inizio della nuova stagione. L'Atalanta ne fa tre alla Pergolettese: in gol anche gli uomini mercato Zapata e Muriel. Il Milan affronta il Trento, mentre allo Stadium, la Juventus di Max Allegri protagonista nella sfida in famiglia contro la Next Gen, nell'anno del centenario. L'Inter di Inzaghi invece se la vedrà contro il Salisburgo

