C'è anche Leonardo Bonucci allo Stadium, in occasione dell'amichevole in famiglia tra la Juventus e la Next Gen. Il difensore - come svelato dal suo agente Lucci a fine luglio - non pensa a un futuro lontano da Torino, nonostante non rientri nei piani tecnici della Juventus. Tra saluti e selfie, è stato accolto così dai tifosi. Guarda il video

