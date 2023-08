Finisce senza reti l'incontro di Cesena tra Juventus e Atalanta. Buone comunque le indicazioni, specialmente nel primo tempo, per Allegri e Gasperini. Bene Weah, come già in altre occasioni da quando è arrivato in bianconero. Nella ripresa tanti cambi con la Dea che schiera insieme Scamacca e un ottimo Touré. Zapata, nel mirino di mercato della Roma, ha cominciato invece dal primo minuto