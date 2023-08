Serie A

Sono ufficiali date e orari delle prime quattro giornate del campionato. Si parte sabato 19 agosto alle 18.30 con il Napoli campione in carica in trasferta col Frosinone, in contemporanea Empoli-Verona. Il derby Inter-Milan della quarta giornata sarà sabato 16 settembre alle ore 18 IL CALENDARIO GIORNATA PER GIORNATA