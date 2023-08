Entusiasmo Atalanta, Gasp: "Fuori i passaporti"

Tanti tifosi al tradizionale saluto della squadra davanti la curva nerazzurra alla fine del precampionato, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione che vede la Dea tornare in Europa. Prende la parola anche l’allenatore: "Grande momento per ricominciare". Il presidente: "Vogliamo fare qualcosa di semplice, misurato alle nostre potenzialità", poi anche in dialetto bergamasco: "Mé diénte màt"

Grande entusiasmo e tantissimi tifosi al Gewiss Stadium per il tradizionale saluto dell’Atalanta che termina così il precampionato. Con la squadra, presenti anche i vertici societari, in particolare il presidente Antonio Percassi: "Vogliamo fare qualcosa di semplice, misurato alle nostre potenzialità, un sistema che ci consente risultati straordinari". Poi aggiunge: "Voi tifosi siete veramente straordinari e mi date sempre un'emozione incredibile, ci siete stati sempre vicini nei momenti di difficoltà - ha proseguito il vertice societario, accompagnato dal co-chairman Stephen Pagliuca e dall'amministratore delegato Luca Percassi -. 'Mé diénte màt' (in dialetto bergamasco, ndr), io divento matto in momenti così. State vicini sempre ai ragazzi e a chi lavora per la società, a nome della quale vi ringrazio".