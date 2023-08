Tra sabato 19 e lunedì 21 agosto si torna in campo per disputare la prima giornata di campionato. Curiosità, precedenti, statistiche e stato di forma: tutto quello che c'è da sapere sulle gare della 1^ giornata di Serie A SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA

Frosinone-Napoli, venerdì 19 agosto, ore 18.30 Tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A, il Napoli è una delle quattro – con Torino, Roma e Inter – contro cui il Frosinone ha sempre perso (4/4); la formazione partenopea inoltre è – tra queste – quella che ha realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato (15). Dopo una serie di tre successi consecutivi, il Napoli ha perso l’ultima partita di Serie A contro una squadra neopromossa (0-2 contro il Monza); i partenopei non subiscono due sconfitte di fila contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2015 (contro Palermo ed Empoli). Il Frosinone ha perso in entrambi i suoi due esordi stagionali in Serie A: 1-2 in casa contro il Torino il 23 agosto 2015 e 0-4 in trasferta contro l’Atalanta il 20 agosto 2018. Il Napoli è imbattuto all’esordio stagionale in Serie A contro squadre neopromosse (13 vittorie, 4 pareggi): l’ultimo di questi match è stato il 2-0 contro il Venezia nell’agosto 2021. Il Napoli ha inoltre vinto tutte le ultime sei partite alla 1^ giornata di Serie A, già striscia record per i partenopei nel primo match stagionale nel massimo campionato. La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto al debutto stagionale in campionato in 10 delle ultime 11 edizioni di Serie A – unica eccezione nel periodo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta interna per 0-1 contro l’Udinese).

Empoli-Verona, sabato 19 agosto, ore 18.30 Empoli e Verona hanno pareggiato i loro ultimi tre incroci di Serie A dopo che avevano registrato un solo segno X nelle precedenti nove sfide nella competizione: quattro successi per parte completano il bilancio. Il Verona non ha mai subito più di un gol dall’Empoli in Serie A (nove reti in 12 incontri); quella toscana è la squadra contro cui i veneti hanno disputato più sfide senza mai subire almeno due reti nel massimo campionato. Tre vittorie e tre pareggi per l’Empoli in casa contro il Verona in Serie A: tra le squadre contro cui i toscani non hanno mai perso in gare interne nella competizione, solo il Bologna è stato affrontato più volte dagli azzurri: nove (5 vittorie, 4 pareggi). L’Empoli non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A (quattro vittorie e 11 sconfitte, inclusa quella per 0-1 contro lo Spezia nello scorso campionato). La formazione toscana è infatti quella che ha giocato più massimi campionati senza un segno X alla prima partita della stagione (15). Nelle 13 occasioni in cui il Verona ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in trasferta, non ha mai vinto: nove sconfitte e quattro pareggi per i veneti, inclusi due nelle due occasioni più recenti.

Inter-Monza, sabato 19 agosto, ore 20.45, diretta Sky Nella scorsa stagione il Monza è stata una delle sole due squadre, insieme alla Juventus, contro cui l’Inter non è riuscita a vincere nemmeno una partita in Serie A: pareggio 2-2 all’andata all’U-Power Stadium, vittoria degli uomini di Palladino per 1-0 al ritorno al Meazza. Negli ultimi sei derby lombardi alla prima partita stagionale di Serie A la squadra di casa è rimasta imbattuta: quattro vittorie interne e due pareggi nel periodo. L’Inter ha sempre vinto gli ultimi quattro match alla prima giornata di Serie A, ma è dal periodo tra il 1993 e il 1997 che non registra una striscia di successi più lunga nel primo turno (cinque in quel caso). L’Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale; (8 vittorie, 2 pareggi); l’ultima sconfitta risale al 2012 con Andrea Stramaccioni in panchina (1-3 contro la Roma). Nelle ultime tre stagioni tra Serie A e Serie B il Monza non ha mai vinto all’esordio stagionale in campionato: 0-0 nel 2020/21 contro la SPAL, 0-0 con la Reggina nel 2021/22 e 1-2 contro il Torino nel 2022/23.

Genoa-Fiorentina, sabato 19 agosto, ore 20.45 Il Genoa ha vinto solo il 18% delle sfide di Serie A disputate contro la Fiorentina (18 vittorie, 38 pareggi, 46 sconfitte); tra le squadre affrontate almeno otto volte nel massimo campionato, la Viola è quella contro cui i liguri hanno la più bassa percentuale di successi. Il Genoa ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Fiorentina e non subisce due sconfitte interne di fila contro i viola dal periodo tra il novembre 2012 e il settembre 2013. Negli ultimi sette esordi stagionali in Serie A il Genoa non ha mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (3 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte); sconfitta contro l’Inter nella gara più recente per i liguri, il 21 agosto 2021. Il Genoa non pareggia la prima gara casalinga in Serie A da settembre 2011 (2-2 contro l’Atalanta); da allora per i liguri quattro vittorie e una sconfitta in cinque debutti stagionali interni. La Fiorentina non pareggia al suo esordio stagionale in Serie A dal 2010 (1-1 contro il Napoli); da allora i viola hanno conquistato sette successi e subito cinque sconfitte nei 12 campionati seguenti. È dal 1997 che la Fiorentina non vince al suo esordio stagionale in Serie A quando l’ha disputato in trasferta; nelle ultime sette occasioni in cui ha giocato la prima gara lontano da casa nella competizione ha infatti conquistato solo due punti.

Roma-Salernitana, domenica 20 agosto, ore 18.30 La Roma ha registrato sei vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Salernitana in Serie A; considerando sempre i tre punti a vittoria la squadra campana è quella contro cui i giallorossi hanno la miglior media punti, tra quelle affrontate almeno otto volte nella competizione (2.4 come contro il Casale). La Roma è imbattuta in casa contro la Salernitana in Serie A: dopo tre successi giallorossi tra il 1948 e il 2022 è arrivato il pareggio dello scorso campionato (2-2 con reti di El Shaarawy, Matic, Candreva e Dia). Quella tra Roma e Salernitana è l’unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nel 2022/23 che nel 2023/24: la scorsa stagione si giocò all’Arechi il 14 agosto e si concluse con la vittoria dei giallorossi per 1-0, rete di Cristante. Nelle ultime cinque occasioni in cui la Roma ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso (3 vittorie, 2 pareggi); l’ultima sconfitta interna al debutto di un massimo campionato per i giallorossi risale all’11 settembre 2011 contro il Cagliari (1-2).

Sassuolo-Atalanta, domenica 20 agosto, ore 18.30 Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide contro l’Atalanta in campionato (una sconfitta), tanti successi quanti i neroverdi ne avevano collezionati nelle precedenti 17 gare con la Dea in Serie A (5 pareggi, 10 sconfitte). Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro l’Atalanta al MAPEI Stadium con Dionisi in panchina, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime otto gare casalinghe contro gli orobici in Serie A (3 pari, 4 sconfitte). Nelle cinque occasioni in cui il Sassuolo ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso: finora per i neroverdi tre pareggi alternati da due vittorie. Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha registrato più sconfitte alla prima gara stagionale in Serie A (27) la Dea ha vinto tutte le ultime cinque partite d’esordio nel torneo.

Lecce-Lazio, domenica 20 agosto, ore 20.45, diretta Sky Il Lecce è una delle sole due squadre (l’altra è il Torino) contro cui la Lazio non ha vinto nemmeno una partita di campionato nella passata stagione: vittoria dei salentini per 2-1 all’andata al Via del Mare, pareggio 2-2 al ritorno all’Olimpico. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Lazio in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio), i salentini non hanno mai registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro i biancocelesti nel torneo. Il Lecce ha vinto le ultime due gare al Via Del Mare contro la Lazio in campionato (entrambe per 2-1), l’ultimo avversario contro cui i salentini hanno ottenuto tre successi casalinghi di fila in Serie A è stato il Brescia (tra il 2004 e il 2020). Tra le squadre che non hanno ottenuto nemmeno un successo alla partita d’esordio in Serie A, il Lecce è quella che ne ha disputate di più (6 pari, 11 sconfitte). La Lazio è la squadra che ha pareggiato più volte alla partita di esordio: 29 segni X per i biancocelesti, ma solo uno negli ultimi 11 campionati (8 vittorie, 2 sconfitte). La Lazio ha vinto gli ultimi quattro match all’esordio in campionato, già striscia record per i biancocelesti nel loro primo match stagionale di Serie A.

Udinese-Juventus, domenica 20 agosto, ore 20.45 La Juventus è rimasta imbattuta in 14 delle ultime 15 sfide contro l’Udinese in Serie A (12 vittorie, 2 pareggi), l’unico successo friulano nel periodo è arrivato il 23 luglio 2020 (2-1 in rimonta alla Dacia Arena con gol di Ilija Nestorovski e Seko Fofana, dopo la rete di Matthijs de Ligt). L’ultima volta che Udinese e Juventus si sono incrociate alla prima giornata risale al 22 agosto 2021: quel match terminò 2-2 e fu l’ultima partita in bianconero di Cristiano Ronaldo. In totale sarà la quinta volta che le due squadre si sfidano all’esordio in campionato: fin qui due vittorie della Juventus, un successo friulano e un pareggio. L’Udinese ha perso due degli ultimi tre esordi stagionali in Serie A (1 pari), tante sconfitte quante nelle precedenti sei stagioni di Serie A. La Juventus invece è la squadra che ha vinto più match di esordio stagionale in Serie A: 59 successi per i bianconeri, inclusi sei dei sette più recenti

Torino-Cagliari, lunedì 21 agosto, ore 18.30, diretta Sky Il Cagliari è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro il Torino in Serie A (3 vittorie, 4 pareggi), dopo che aveva perso sei delle precedenti sette (1 pari). Il Cagliari ha vinto entrambe le ultime due trasferte di Serie A contro il Torino, i sardi non hanno mai ottenuto tre successi fuori casa di fila contro i granata nel torneo. Il Torino non ha mai perso nelle 16 occasioni in cui ha esordito in Serie A contro una neopromossa (11 vittorie, 5 pareggi) e ha vinto tutte le ultime sei; tra queste, il 2-1 a Monza della scorsa stagione. Dopo il successo all’esordio nello scorso campionato (2-1 contro il Monza), il Torino potrebbe vincere nel primo match in due stagioni di fila in Serie A per la prima volta dal biennio 1992/93-1993/94. Il Cagliari non ha ottenuto nemmeno un successo negli ultimi sette esordi stagionali in Serie A (3 pari, 4 sconfitte) e non rimane per più stagioni senza successi alla prima gara dal periodo tra il 1972 e il 1990 (7 pari, 2 sconfitte).

Bologna-Milan, lunedì 21 agosto, ore 20.45 Il Milan è rimasto imbattuto in 26 delle ultime 27 sfide contro il Bologna in campionato (19 vittorie, 7 pareggi), l’unico successo degli emiliani nel periodo risale al 6 gennaio 2016 (0-1 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini). Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 17 trasferte contro il Bologna in Serie A (12 vittorie, 5 pareggi), l’ultimo successo casalingo degli emilani contro i rossoneri risale al 10 marzo 2002 (2-0 con Francesco Guidolin alla guida). Milan e Bologna si sfidano alla prima giornata per la quarta volta in Serie A: due vittorie dei rossoneri e una dei rossoblù finora. Ultimo incrocio all’esordio il 2-0 a San Siro per il Milan nel 2020 con doppietta di Ibrahimovic. Il Milan non ha mai pareggiato negli ultimi 11 esordi stagionali di Serie A (6 vittorie, 5 pari), l’ultimo segno “X” nel primo match di campionato risale al 9 settembre 2011 (2-2 contro la Lazio a San Siro). Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 match al Dall’Ara nel primo incontro stagionale di Serie A (5 vittorie, 5 pareggi), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Spal (0-1 il 19 agosto 2018).