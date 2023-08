Lo Special One (così come tre uomini del suo staff) è squalificato e non potrà andare in panchina all'Olimpico. La guida tecnica verrà affidata al preparatore Stefano Rapetti che, non essendo in possesso del patentino Uefa Pro, verrà affiancato da Bruno Conti, oggi coordinatore tecnico delle formazioni giovanili dall'Under 10 all'Under 14

La Roma si prepara al debutto stagionale contro la Salernitana e, oltre all'assenze in campo (Pellegrini e Dybala squalificati), deve fare i conti anche con quelle in panchina. José Mourinho, infatti, non potrà guidare la sua squadra per via della squalifica di dieci giorni inflitta dal Tribunale Federale in seguito al caso Chiffi. Oltre allo Special One, però, non ci saranno anche il vice Salvatore Foti, il preparatore dei portieri Nuno Santos e il match analyst Michele Salzarulo per via delle squalifiche rimediate nel finale della passata stagione. In panchina, dunque, siederà il preparatore atletico Stefano Rapetti, head of fitness della Roma e tra i fedelissimi di Mourinho con cui ha lavorato sia all'Inter che al Manchester United. Rapetti, tuttavia, non ha il patentino Uefa Pro, condizione necessaria per guidare una squadra di Serie A. Per questo motivo, il preparatore atletico sarà affiancato da Bruno Conti, per cui la Figc ha concesso una deroga visto che possiede il patentino Uefa A e non Uefa Pro.