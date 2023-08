Dove vedere Frosinone-Napoli

I numeri di Frosinone e Napoli

Tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A, il Napoli è una delle quattro – con Torino, Roma e Inter – contro cui il Frosinone ha sempre perso (4/4); la formazione partenopea inoltre è – tra queste – quella che ha realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato (15). Dopo una serie di tre successi consecutivi, il Napoli ha perso l’ultima partita di Serie A contro una squadra neopromossa (0-2 contro il Monza); i partenopei non subiscono due sconfitte di fila contro squadre provenienti dalla Serie B dal 2015 (contro Palermo ed Empoli). Il Frosinone ha perso in entrambi i suoi due esordi stagionali in Serie A: 1-2 in casa contro il Torino il 23 agosto 2015 e 0-4 in trasferta contro l’Atalanta il 20 agosto 2018. Il Napoli è imbattuto all’esordio stagionale in Serie A contro squadre neopromosse (13 vittorie, 4 pareggi): l’ultimo di questi match è stato il 2-0 contro il Venezia nell’agosto 2021. Il Napoli ha inoltre vinto tutte le ultime sei partite alla 1^ giornata di Serie A, già striscia record per i partenopei nel primo match stagionale nel massimo campionato. La squadra detentrice dello Scudetto ha vinto al debutto stagionale in campionato in 10 delle ultime 11 edizioni di Serie A – unica eccezione nel periodo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta interna per 0-1 contro l’Udinese).