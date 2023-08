Dove vedere Lecce-Lazio

I numeri di Lecce e Lazio

Il Lecce è una delle sole due squadre (l’altra è il Torino) contro cui la Lazio non ha vinto nemmeno una partita di campionato nella passata stagione: vittoria dei salentini per 2-1 all’andata al Via del Mare, pareggio 2-2 al ritorno all’Olimpico. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide contro la Lazio in Serie A (2 vittorie, 1 pareggio), i salentini non hanno mai registrato una striscia più lunga senza sconfitte contro i biancocelesti nel torneo. Il Lecce ha vinto le ultime due gare al Via Del Mare contro la Lazio in campionato (entrambe per 2-1), l’ultimo avversario contro cui i salentini hanno ottenuto tre successi casalinghi di fila in Serie A è stato il Brescia (tra il 2004 e il 2020). Tra le squadre che non hanno ottenuto nemmeno un successo alla partita d’esordio in Serie A, il Lecce è quella che ne ha disputate di più (6 pari, 11 sconfitte). La Lazio è la squadra che ha pareggiato più volte alla partita di esordio in Serie A: 29 segni X per i biancocelesti, ma solo uno negli ultimi 11 campionati (8 vittorie, 2 sconfitte). La Lazio ha vinto gli ultimi quattro match all’esordio in campionato, già striscia record per i biancocelesti nel loro primo match stagionale di Serie A. La Lazio ha guadagnato 74 punti nello scorso campionato, solo nel 2019/20 (78) ha fatto meglio in una stagione nella sua storia in Serie A.