Dove vedere Sassuolo-Atalanta

I numeri di Sassuolo e Atalanta

Il Sassuolo ha vinto due delle ultime tre sfide contro l’Atalanta in campionato (una sconfitta), tanti successi quanti i neroverdi ne avevano collezionati nelle precedenti 17 gare con la Dea in Serie A (5 pareggi, 10 sconfitte). Il Sassuolo ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro l’Atalanta al MAPEI Stadium con Dionisi in panchina, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle prime otto gare casalinghe contro gli orobici in Serie A (3 pari, 4 sconfitte). Nelle cinque occasioni in cui il Sassuolo ha fatto il suo esordio stagionale in Serie A in casa non ha mai perso: finora per i neroverdi tre pareggi alternati da due vittorie. Nonostante l’Atalanta sia la squadra che ha registrato più sconfitte alla prima gara stagionale in Serie A (27) la Dea ha vinto tutte le ultime cinque partite d’esordio nel torneo. Nelle ultime cinque stagioni di Serie A (dal 2018/19) nessuna squadra ha segnato più gol dell’Atalanta nella prima partita stagionale: 15 reti per la Dea, al pari del Napoli. Il Sassuolo è la squadra che ha realizzato più gol su rigore nella Serie A 2022/23 (nove su 10 tiri dal dischetto). L’Atalanta è la formazione che ha segnato più gol da fuori area nello scorso campionato (13); nelle ultime 15 stagioni di Serie A, i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2019/20 (20).