Dove vedere Bologna-Milan

I numeri di Bologna e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto in 26 delle ultime 27 sfide contro il Bologna in campionato (19 vittorie, 7 pareggi), l’unico successo degli emiliani nel periodo risale al 6 gennaio 2016 (0-1 al Meazza con gol di Emanuele Giaccherini). Il Milan non ha perso alcuna delle ultime 17 trasferte contro il Bologna in Serie A (12 vittorie, 5 pareggi), l’ultimo successo casalingo degli emilani contro i rossoneri risale al 10 marzo 2002 (2-0 con Francesco Guidolin alla guida). Milan e Bologna si sfidano alla prima giornata per la quarta volta in Serie A: due vittorie dei rossoneri e una dei rossoblù finora. Ultimo incrocio all’esordio il 2-0 a San Siro per il Milan nel 2020 con doppietta di Ibrahimovic. Il Milan non ha mai pareggiato negli ultimi 11 esordi stagionali di Serie A (6 vittorie, 5 pari), l’ultimo segno “X” nel primo match di campionato risale al 9 settembre 2011 (2-2 contro la Lazio a San Siro). Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 degli ultimi 11 match al Dall’Ara nel primo incontro stagionale di Serie A (5 vittorie, 5 pareggi), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro la Spal (0-1 il 19 agosto 2018). Con Stefano Pioli alla guida il Milan ha sempre vinto alla prima giornata di Serie A (tre volte), l’ultimo allenatore che ha ottenuto più successi di fila nel primo match stagionale dei rossoneri è stato Fabio Capello (cinque, tra il 1991 e il 1995).