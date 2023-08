Otto colpi in entrata per il nuovo Milan, senza Maldini, Massara, Ibra e Tonali, partito per 64 milioni in direzione Newcastle. Pioli in estate ha lavorato sul 4-3-3 e punta a un gioco più offensivo. Le maglie (con Leao nuovo numero 10), il calendario e tutto quello che c'è da sapere

