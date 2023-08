Subito una doppietta a testa, per Osimhen e Lautaro Martinez, in gol al debutto in campionato con Frosinone e Monza. E a Sky Calcio Club, Fabio Caressa e io suoi ospiti, si sono chiesti chi sia al momento il più forte tra i due attaccanti di Napoli e Inter. Soltanto un gioco, nessun giudizio definitivo. Ecco i voti alle varie caratteristiche del nigeriano e dell’argentino: dal tiro al dribbling, dalla velocità alla personalità, dal colpo di testa al senso del gol. Chi esce vincitore tra i due secondo il Club?