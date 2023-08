Dubbi e indisponibili per la 2^ giornata di A

Nessun rosso nella prima di campionato e quindi poco lavoro per il giudice sportivo. Ci sono invece svariati rientri di giocatori che avevano saltato la prima per squalifica: ben 4 nella sfida tra Verona e Roma. A Napoli fari puntati su Kvara che non dovrebbe preoccupare in vista del Sassuolo. Dimarco affaticato ma non preoccupa

