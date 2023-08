Metà allenamento in gruppo per Darmian, una buona notizia in vista del Cagliari: più difficile ipotizzare il recupero di Acerbi che anche oggi si è allenato a parte. Lavoro differenziato, vista la trattativa di mercato con l'OM, per Correa. Inzaghi intanto attende sempre Pavard

Un pensiero al calciomercato (con la trattativa per la cessione di Correa e l’arrivo di Alexis Sanchez ormai alle ultimissime battute), l’altro al campo con la sfida di lunedì sera (ore 20.45) tra Cagliari e Inter che si avvicina. E al termine dell’allenamento mattutino di oggi, giovedì 24 agosto, arrivano indicazioni importanti per Simone Inzaghi. La buona notizia arriva da Matteo Darmian, con il difensore che ha svolto metà seduta in gruppo e l’altra metà a parte ed è dunque sulla via del recupero (fastidio alla caviglia) per la sfida di campionato di lunedì. Più difficile, al momento, ipotizzare un recupero di Acerbi visto che anche oggi il difensore ha lavorato a parte a causa del problema al soleo. Allenamento personalizzato invece per il Tucu Correa ma in questo caso nessun problema fisico, bensì una situazione legata al mercato, con il trasferimento all’Olympique Marsiglia ormai arrivato ai dettagli finali.