Frosinone-Atalanta, dove vedere la partita in tv

I numeri di Frosinone e Atalanta

Tra le squadre affrontate più di due volte dall’Atalanta in Serie A, il Frosinone è l’unica a non aver mai segnato contro i bergamaschi: in quattro sfide 11 gol della Dea e zero dei ciociari. In due sfide casalinghe contro l’Atalanta in Serie A, il Frosinone ha guadagnato un punto, grazie allo 0-0 del 23 gennaio 2016; i ciociari hanno poi perso 0-5 l’altra gara interna contro i bergamaschi il 20 gennaio 2019. Il Frosinone ha perso la prima giornata di questo campionato e nelle sue due precedenti esperienze in Serie A (2015/16 e 2018/19) ha ottenuto un solo punto nelle prime due gare stagionali (0-0 contro il Bologna il 26 agosto 2018). Questa sarà la seconda partita casalinga del Frosinone nella Serie A 2023/24; al più presto i ciociari hanno ottenuto il primo successo interno stagionale nella competizione alla terza gara disputata tra le mura amiche, nel 2015/16. L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata nella prima partita di questo campionato (2-0 contro il Sassuolo) ed è dal 2008/09, con Luigi Delneri in panchina, che non registra due clean sheet nelle prime due gare stagionali di Serie A. L’Atalanta potrebbe vincere entrambe le sue prime due partite stagionali in Serie A per la quinta volta nella sua storia, in precedenza ci è riuscita nel 2020/21, 2008/09, 1964/65 e 1949/50. Il Frosinone è la squadra che ha effettuato meno contrasti nella prima giornata di questo campionato, solamente sei, ma li ha vinti tutti. L’Atalanta è – insieme al Lecce – una delle sole due squadre ad aver realizzato più di una rete nel secondo tempo in questa Serie A (due), entrambe negli ultimi 15 minuti (come i salentini). Nella scorsa giornata Abdou Harroui ha segnato il suo primo gol su rigore in Serie A; dovesse trovare un’altra rete eguaglierebbe già le marcature realizzate in tutte le sue precedenti 45 partite nel torneo con il Sassuolo. Il classe ’98 potrebbe inoltre diventare solo il secondo giocatore del Frosinone capace di andare in gol in due partite casalinghe consecutive in Serie A, dopo Federico Dionisi nel settembre-ottobre 2015. Charles De Ketelaere ha segnato il suo primo gol in Serie A dopo 33 presenze e 22 conclusioni nella competizione; in generale in campionato non segnava da aprile 2022, quando con la maglia del Club Brugge andò in rete per due gare di fila.