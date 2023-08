Milan-Torino, dove vedere la partita in tv: orari

I numeri di Milan e Torino

Milan e Torino hanno pareggiato 56 volte in 153 sfide in Serie A; entrambi hanno registrato più pareggi solamente contro la Lazio nel massimo campionato (59 i rossoneri, 58 i granata). L’ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Milan in Serie A risale al 24 marzo 1985. Tra questo e lo scorso campionato il Milan ha vinto le ultime quattro partite disputate in Serie A e non fa meglio da una striscia di sette successi consecutivi tra la fine del 2021/22 e l’inizio del 2022/23; quella serie si fermò proprio alla seconda giornata (pareggio contro l’Atalanta). Il Milan ha realizzato otto gol nelle ultime due partite casalinghe dello scorso campionato, cinque contro la Sampdoria e tre contro il Verona; i rossoneri non segnano almeno tre reti per tre gare interne di Serie A di fila dal luglio 2020, contro Juventus, Parma e Bologna in quel caso. Il Torino ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nelle ultime nove partite di campionato, ma mai due di fila nel periodo; per i granata sono tante clean sheet quante nelle precedenti 25 gare in Serie A. Il Torino ha chiuso lo scorso campionato con quattro successi fuori casa consecutivi senza subire gol; in precedenza solo nel 1935 i granata erano riusciti a collezionare quattro vittorie di fila con quattro clean sheet in trasferta in Serie A – non sono mai infatti arrivati a cinque nel torneo. Tra le squadre che non hanno subito gol nella prima giornata di questo campionato il Milan è quella che ha registrato il più alto valore di Expected Goals contro (1.1) – dall’altra parte solo Bologna e Udinese hanno avuto un valore di xG più alto del Torino (0.96) tra le formazioni che non hanno segnato. Includendo la fine dello scorso campionato Olivier Giroud è andato a segno in ciascuna delle sue ultime quattro presenze di Serie A, sono una volta in carriera ha trovato il gol in più match consecutivi nei maggiori 5 campionati europei: sei gare di fila tra febbraio e aprile 2015, con l’Arsenal in Premier League. Nelle sue tre sfide contro il Milan in Serie A, Antonio Sanabria non ha mai trovato il gol; tra le squadre presenti in questo campionato contro cui non ha segnato, ha disputato più partite solamente contro Cagliari (sette) e Udinese (sei).