Monza-Empoli, dove vedere la partita in tv: orari

I numeri di Monza e Empoli

Monza ed Empoli si sono affrontati in Serie A solo nello scorso campionato: bilancio in equilibrio con una vittoria interna per parte (1-0 in casa dell’Empoli all’andata, 2-1 a Monza al ritorno). Il Monza ha vinto entrambe le gare casalinghe disputate contro squadre toscane in Serie A: 2-1 contro l’Empoli il 4 marzo 2023, 3-2 contro la Fiorentina il 23 aprile. Il Monza ha perso tutte le ultime tre partite di Serie A, tra questo e lo scorso campionato, e solo una volta ha fatto peggio nel torneo, quando ha subito cinque sconfitte di fila nelle prime cinque gare in Serie A, sotto la guida di Giovanni Stroppa. L’Empoli ha subito una sconfitta contro il Verona nel primo match di questo campionato, i toscani non perdono entrambe le prime due gare stagionali di Serie A dal 2016/17. L’Empoli non vince in trasferta in Serie A dal 23 gennaio scorso, proprio contro una squadra lombarda (1-0 contro l’Inter grazie alla rete di Tommaso Baldanzi); da allora per i toscani quattro pareggi e cinque sconfitte, inclusa quella contro il Monza. Si affrontano la squadra che nella prima giornata di questo campionato ha registrato la percentuale più alta di passaggi riusciti (Monza 90.3%) e quella invece con la percentuale più bassa (Empoli 63.7%). L’Empoli è stata una delle due squadre ad aver ingaggiato più duelli nella prima giornata di questa Serie A (115, al pari del Verona), ben 37 in più rispetto al Monza (78), che ha registrato il dato più basso al pari di Inter, Milan e Bologna - di questi 78 i biancorossi ne hanno vinti 33, solo il Frosinone ha registrato un dato inferiore (32). Gianluca Caprari ha segnato tre gol contro l’Empoli in Serie A, inclusa una delle sue cinque doppiette nella competizione: il 22 dicembre 2018 entrò, infatti, in campo al minuto 85 e realizzò due reti decisive per il successo finale della Sampdoria per 4-2. Francesco Caputo non è riuscito a segnare nella prima giornata contro il Verona; considerando le sue prime due gare stagionali di Serie A, su sei stagioni precedenti, ha segnato solamente tre gol in 12 partite.