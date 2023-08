Juve-Bologna, dove vedere la partita in tv: orari

La partita tra Juve e Bologna, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 27 agosto alle 18.30 in diretta sulla app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sk y. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Bologna

La Juventus è la squadra contro cui il Bologna ha perso più trasferte in Serie A: 45 successi interni bianconeri, 26 pareggi e solo cinque vittorie rossoblù. Il Bologna ha perso la prima partita di questo campionato e non subisce due sconfitte nelle prime due gare stagionali di Serie A dal 2015/16, contro Lazio e Sassuolo. Nonostante la Juventus abbia perso solo due dei precedenti 59 incontri all’esordio casalingo stagionale di Serie A, entrambi questo ko sono arrivati nella gestione di Massimiliano Allegri, nel 2015 e nel 2021 (negli altri cinque con questo tecnico cinque vittorie). Tra le squadre che non hanno subito gol in questo campionato la Juventus è quella che ha concesso più conclusioni ai propri avversari (18). Nella prima giornata il Bologna ha effettuato sei sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, nessuna squadra ha fatto meglio (sei anche per il Monza). Arkadiusz Milik ha segnato sei gol in sei sfide contro il Bologna in Serie A, incluso il suo ultimo nella competizione; la squadra rossoblù è quella contro cui l’attaccante bianconero ha realizzato più reti nella competizione. La prossima sarà la partita numero 250 per Lukasz Skorupski in Serie A, che potrebbe diventare il secondo giocatore polacco a tagliare questo traguardo nell’era dei tre punti a vittoria, dietro solo a Piotr Zielinski (336); da quando gioca al Bologna (2018/19) ha collezionato 177 presenze nella competizione, come nel caso precedente dietro solo di Piotr Zielinski (182). Il Bologna è la squadra contro cui Federico Chiesa ha segnato più gol in Serie A: sei, tra cui la sua unica tripletta nella competizione, il 29 luglio 2020 con la Fiorentina; inoltre, dopo le reti contro l’Udinese – nell’ultima giornata dello scorso campionato e nella prima di questa stagione - l’attaccante della Juventus può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta in Serie A.